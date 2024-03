Uccise il padre e l’amico, Sacha Chang scrcerato ma per il giudice è socialmente pericoloso



Il 21enne che venne rintracciato nell’agosto scorso ancora sporco di sangue e seminudo nei boschi del Monregalese giudicato incapace di intendere e volere al momento dei fatti anche se ancora socialmente pericoloso. Per questo il Gip ne ha ordinato la scarcerazione e il trasferimento in una Rems, una struttura sanitaria per autori di reati affetti da disturbi psichici.

