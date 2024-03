Uccise la convivente con nove coltellate: il 74enne Michael Whitbread sarà estradato in Italia



Il 74enne Michael Whitbread, agli arresti in Inghilterra con l’accusa di aver ucciso a coltellate la convivente Michele Faiers Dawn a Casoli mesi fa, verrà estradato in Italia. Lo ha deciso la Corte dei magistrati di Westminster. La 66enne venne trovata morta il 1 novembre nella sua abitazione in provincia di Chieti. Dopo il delitto l’uomo era scappato, ma la fuga era durata poco.

