Valanga nell’imperiese, morto uno scialpinista: era stato assessore con la Lega



La vittima si chiamava Simone Rossi, 44 anni, ed era molto conosciuto ad Alassio, dove aveva ricoperto cariche politiche nell’amministrazione comunale. Rossi era molto noto in tutto il ponente e in particolare nella sua città, dove, in quota Lega, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Turismo e Sport.

Continua a leggere



La vittima si chiamava Simone Rossi, 44 anni, ed era molto conosciuto ad Alassio, dove aveva ricoperto cariche politiche nell’amministrazione comunale. Rossi era molto noto in tutto il ponente e in particolare nella sua città, dove, in quota Lega, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Turismo e Sport.

Continua a leggere

Continua a leggere