Venezia, donna trovata morta in mare: nessun segno di violenza, collaborava con la Biennale



La donna si chiamava Elena Leonardi e aveva 40 anni: è stata trovata morta in un canale dell’isola della Certosa. L’ipotesi che sia caduta in acqua per un malore o accidentalmente.

