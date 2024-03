Via al processo per Filippo Mosca in Romania, la madre: “È stanco, non accetta quello che è successo”



Processo di appello per Filippo Mosca, il 29enne italiano che da 9 mesi si trova rinchiuso in un carcere in Romania. “Il mio avvocato e i funzionari dell’ambasciata hanno parlato e hanno stabilito una strategia difensiva. Si sta anche valutando il trasferimento di un altro carcere più sicuro e più umano in attesa del giudizio d’appello finale” ha spiegato la mamma.

