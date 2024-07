DANDA, la spumeggiante estate di SMINI

Briosa, frizzante, giocosa come l’estate, Danda prende la chitarra e canta. Con oltre 25.000 ascolti su Spotify, fuori “Smini”: una carica di energia positiva che arriva dritto al cuore.

Il ritmo coinvolge, il piede batte il tempo, le braccia si librano in aria. Un tono molto allegro e leggero, a dispetto di un testo che esprime sentimenti opposti. Parole semplici e universali per un brano che ha il potere di far sorridere e di unire.

«Sono stata improvvisamente rapita dall’ispirazione.» spiega Danda «In “Smini” ha preso forma tutta l’energia positiva che mi si sprigionava dentro e voleva uscire. Una sensazione meravigliosa, di assoluto benessere, che ho cercato di trasmettere a chi mi ascolta. Soprattutto nei momenti più difficili della vita.»

Giovanissima napoletana perfezionatasi alla “New York Film Academy” di Miami, la talentuosa attrice Alessandra Greco indossa le vesti di cantante e diventa “Danda”. Bella come labbra che sorridono, pubblica SMINI. Una canzone che irradia good vibrations. Un mix di sonorità ricorrenti che, nel loro ciclico fluire, lasciano che la melodia ti entri dentro. In continuo movimento, tra gli alti e bassi di ogni umana esistenza, “I’ll be fine I’ll be alright”. Perché, in un modo o nell’altro, riusciremo ad andare avanti. SMINI è il nuovo singolo di Danda. Fuori su Apple Music / Spotify / YouTube

Alessandra “DANDA” Greco

Napoletana verace, vive tra Roma e Miami per dare ulteriore sbocco al suo versatile talento di attrice. Innamorata della recitazione, del teatro e del cinema, si forma in Performing arts alla New York Film Academy di Harvard (USA). Seguono la laurea in Musical theatre presso The Hammond School, University of Chester (UK), e l’Accademia di Alta formazione professione artista di Roma. Il Master of Fine Arts in Acting for film alla New York Film Academy di Miami (USA) conclude un percorso di specializzazione durato nove anni.

Nel 2018 esordisce sul palco del “Sannazaro” di Napoli con “A story about love” per la regia di Elisa Mocci. Si sposta poi nel Regno Unito dove recita nelle rappresentazioni di “Into the woods”, “Bad girl” e “As if we never said goodbye”. A Roma è di scena in “Off – La storia degli attori ladri” e ne “Il malato immaginario” all’“Anfitrione”. Inoltre la possiamo apprezzare nei due cortometraggi “Lo psicologo” e “Yvette” e nella pellicola di Giorgio Serafini “The movers”. Con una propensione alla musica che le è naturale, indossa con successo anche le vesti di cantante e diventa “Danda”. Pubblica “Mostro” nel novembre 2023 e “Solitario” nel marzo 2024. Ora è la volta del nuovo singolo “Smini”, disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali.

