La Sorpresa al Comunale di Cicagna – Giorgio Caprile mette in scena una perfetta macchina da risate

Torna la prosa al Teatro Comunale di Cicagna Sabato 30 ottobre 2021 ore 21 con MC SIPARIO di Alassio (SV) che mette in scena una divertente commedia LA SORPRESA scritta dal cantante, paroliere, sceneggiatore televisivo, drammaturgo e romanziere francese Pierre Sauvil con la regia di Giorgio Caprile.

Dopo i recenti successi comici Toc Toc, Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?, Stasera si cena a letto!, l’ormai consolidato trio, Mesturino – Marrapodi – Caprile, si cimenta ancora una volta con un autore francese e con una commedia mai rappresentata in Italia: LA SORPRESA di Pierre Sauvil, che ha ottenuto a Parigi grande successo di pubblico e critica è una perfetta macchina da risate.

Tra i Chabrier non funziona più nulla.

Philippe accumula ricchezze ma Catherine, che si sente trascurata malgrado una vita vissuta in agiatezza, vuole divorziare. Philippe all’idea di dover rinunciare alla metà della sua fortuna, cerca in tutti i modi di evitare il divorzio. Mentre la coppia è nel pieno di una crisi di nervi compare Morin, un povero pensionato che ha deciso di tentare il suicidio proprio davanti alla loro porta di casa per protestare contro l’indifferenza della società nei confronti delle persone disagiate. Il tentativo fallisce, come tutto ciò che ha cercato di intraprendere nella vita. Ma questa improvvisa visita potrebbe risolvere gli oscuri progetti di Philippe Chabrier, pronto a tutto per non vedere la sua fortuna dilapidata…

Quando Pierre Sauvil scrive La Sorpresa a Parigi nel 1999 il successo è immediato. E a vent’anni di distanza, l’argomento resta sempre molto attuale. Questa commedia e questo autore non sono mai stati rappresentati in Italia, in questo adattamento Giorgio Caprile, ancora una volta, nei novanta minuti di spettacolo, ha voluto offrire allo spettatore un ritmo incalzante dove colpi bassi, menzogne e sarcasmi si alternano a risate incessanti.

Una pièce che non può non immergere lo spettatore nelle vicissitudini di una coppia sull’orlo del divorzio.

Con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile e Clara Vigasio

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750 E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

