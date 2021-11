Saverio Raimondo e Daniele Raco questo weekend in Stradanuova!

“Saverio Raimondo Live” – con Saverio Raimondo

Date

Venerdì 19 novembre 21.00

Descrizione

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown: somministrato su cavie umane nell’estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell’ultimo anno lo show è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute. Con ironia militante, satira feroce e stile sincopato, in un’ora di show il comico parla a ruota libera di quarantene imbarazzanti, positività asintomatiche, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato ha qualcosa da dire. Un monologo divertente, con rari casi di trombosi fra gli spettatori.

Bio

Saverio Raimondo

Saverio Raimondo (1984) è uno stand-up comedian. Il suo spettacolo Il Satiro Parlante è su Netflix distribuito in 190 Paesi.

Ha esordito come autore a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con tutti i fratelli Guzzanti, e oggi è attivo in tv (Pigiama Rave, late night in smart working su Rai4; Le Parole della Settimana su Rai3, dove ha ottenuto grande successo con i suoi “documentari” in stile Alberto Angela; Porta a Porta su Rai1), radio (Caterpillar su Radio2) e live.

Nel 2015 ha condotto il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Ha ideato e condotto per cinque stagioni il late night show CCN – Comedy Central News su Comedy Central, per il quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi.

È autore di due libri umoristici: Stiamo Calmi – Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia edito Feltrinelli e Io Esisto – Babbo Natale Vuota il Sacco edito DeA Planeta. Scrive rubriche umoristiche e satiriche per la Repubblica e il Foglio.

É fra le voci del film Disney e Pixar Luca, sia in originale che in italiano.

Nel 2018 si è esibito per il Papa. Un anno dopo si è sposato con la pornostar Valentina Nappi con rito pastafariano. È stato definito sulle pagine di Repubblica “l’unico stand up comedian italiano che sembra vero”, “il comico più bravo in circolazione” da Aldo Grasso del Corriere della Sera, “miglior satiro attualmente in Italia” da Riccardo Bocca su l’Espresso.

Il suo umorismo, ironico e paradossale, e la sua satira, feroce e irriverente, ne fanno il comico più “americano” del panorama italiano.

“All you can hit” – con Daniele Raco

Date

Sabato 20 novembre 21.00

Descrizione

Il nuovo spettacolo di Daniele Raco, pensato, scritto e portato in scena durante il lockdown.

Si direbbe uno spettacolo che racconta il covid e invece non è l’argomento portante, c’è perché gli artisti sono testimoni del tempo in cui vivono ma ci si ricorda solo ogni tanto della pandemia.

La malattia che viene raccontata è più profonda, forse incurabile.

Il disagio che proviamo davanti alla stortura che siamo diventati, alle abitudini che abbiamo acquisito velocemente e che nemmeno ci fanno ricordare chi eravamo.

Si parte dal mondo della comicità fino ad arrivare alla politica, ai social, al nostro malessere e alla voglia, alle volte irresistibile, di colpire e distruggere tutto comprese le cose ritenute intoccabili.

A parole. Solo a parole, perché sarà sempre una risata l’arma migliore e il rimedio migliore anche per la stortura che siamo diventati.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it

