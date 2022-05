L’indie-pop di Thomas Cheval, il tributo degli Absolutely Toto e il rock dei Desert Boots, live al Quid

Dal 19 al 21 maggio tornano i concerti del Quid, con il palco di Via Assisi che apre al giovane e puro talento di Thomas Cheval, cantautore indie-pop già noto al grande schermo per le sue partecipazioni a contest televisivi di successo, che lo hanno condotto fino a Sanremo Giovani. Sarà lui ad essere ospite di giovedì 19 maggio, per presentare al pubblico del Quid Live Studio il suo nuovo singolo dal titolo “Veleno”. Ad aprire il palco per Cheval ci sarà l’indie-folk ed elettropop di Federica Fefè.

Nella serata di venerdì 20 maggio sarà la volta del tributo alla band Toto, da parte degli Absolutely Toto, seguiti nella serata di sabato 21 maggio dal rock dei Desert Boots.

Com’è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Giovedì 19 Maggio 2022 > Thomas Cheval (Indie-Pop) – Opening Federica Fefè (Indie/Folk/ElettroPop)

Dopo il consenso riscosso lo scorso gennaio il cantautore, pianista e arrangiatore italo-francese ritorna sul palco del Quid Live Studio per presentare il suo nuovo singolo “Veleno” uscito in questi giorni proprio mentre il brano “Camel” superava i 100Mila stream su Spotify, rafforzando il binomio con l’etichetta The Biplano Team. “Veleno” rappresenta l’ennesima conferma di un talento unico nel panorama pop italiano. Con un magnetico stream of consciousness il giovane cantautore italo-francese affida una carrellata di polaroid della mente – riflessioni e ricordi così onesti e così sinceri da risultare universali, rappresentativi di un’intera generazione – ad un tappeto di synth vintage che sta a metà tra ipnosi e incubo. “La canzone è nata, urgentemente, una notte”, ricorda Thomas. “Ha rotto gli argini come un fiume in piena, non poteva più aspettare. “Veleno” è l’ottavo singolo di Thomas Cheval in appena un anno e mezzo, frutto di una collaborazione (quella con The Biplano Team) nata sotto le restrizioni della pandemia. È proprio nell’urgenza che prorompe dal testo di “Veleno” che si rivela la forza del progetto di Thomas Cheval. Il pezzo dell’estate di Thomas è la divertente “Calze a rete“, tutta da ballare, in uscita il prossimo 18 maggio.

Ad aprire il concerto di Cheval, che le riviste specializzate Rolling Stone e Allmusic segnalano come artista assolutamente emergente da tenere d’occhio, è Federica Fefè, una giovane cantautrice romana cresciuta ascoltando folk, indie pop e elettropop.

Venerdì 20 Maggio 2022 > Absolutely Toto (Tribute Toto)

Band che deriva dalla storica formazione romana dei “Toto Twins”, attiva dal 1995 al 1999, che nasce da un’idea del tecnico del suono Alberto Longhi. L’attuale band è composta da sei professionisti che hanno collaborato con numerosi artisti nazionali e internazionali, del calibro di Ron, Patty Pravo e Ted Neeley, per citarne solo alcuni. In scaletta i più grandi successi della storica band californiana che è ancora un punto di riferimento musicale a livello mondiale, composta da alcuni tra i più grandi musicisti pop-rock di sempre. La line-up: Alex Ferrara (voce), Tiziana Camelin (voce), Francesco Savarese (chitarra), Enrico Scopa (tastiere e cori), Alessandro Cefalì (basso) e Francesco Caprara (batteria).

Sabato 21 Maggio 2022 > Desert Boots (Rock)

I Desert Boots nascono venticinque anni fa suonando i Creedence Clearwater Revival e oggi, intrattengono il pubblico cimentandosi con alcune tra le più importanti hits di tutti i tempi, dagli anni’60 in poi. Quelle che tutti conoscono e amano. Elton John, David Bowie, Dire Straits, Peter Frampton, Roy Orbison, Iggy Pop, Elvis Presley, Prince, Otis Redding. E molto altro a sorpresa. Perché il Rock’n’roll è una faccenda seria. La band è composta da Dario Marigliano (voce, chitarra, piano), Lorenzo Burghignoli (basso, voce) e Andrea Ruta (batteria, voce).

L’articolo L’indie-pop di Thomas Cheval, il tributo degli Absolutely Toto e il rock dei Desert Boots, live al Quid proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro