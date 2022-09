ELISA GELOSI, DECISAMENTE ESPLOSIVA

Ha dovuto lottare per farsi rispettare, sgomitando. Ma oggi può dire di aver vinto. Dalle tavole del palcoscenico alle passerelle di moda, Elisa Gelosi è una miscela esplosiva: una carica di entusiasmo e sex appeal, che profuma di donna. Con quell’innata capacità di cambiare personaggio quando, dove e come vuole, rimanendo sé stessa.

Versatile, eclettica, imprevedibile. L’attrice originaria di Potenza Picena (MC) comunica la sua immagine non stereotipata, quasi imperfetta, leggermente dissonante in diverse angolature. Una figura intrigante e sfaccettata, magneticamente sedotta dal potere erotico dell’arte.

«L’arte è innanzitutto emozione,» sottolinea Elisa Gelosi «qualcosa che ti lascia andare oltre. L’arte è ovunque, bisogna solo essere in grado di osservarla, provare a comprenderla, riuscire ad esprimerla e personalizzarla.»

La musa di Paola Blondi, che la vuole come modella nei suoi scatti per Vogue Magazine, passa con disinvoltura da un’espressione artistica all’altra. Fortemente autocritica, perfezionista nel lavoro, deliziosamente autoironica. È libera di sperimentare l’efficacia di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione.

Da Officina Fotografica e Topdriver, entrambe creature di Daniele Simoni, gemma una collaborazione professionale “violentemente carnale”, appassionata, vitale. Una dose quotidiana di benessere, che è pura energia creativa. Così la serie di successo, dedicata inizialmente alla regione delle Marche, diventa Topdriver 2.0, un affresco sulle città e i borghi più belli d’Italia.

Storia, cultura, tradizioni enogastronomiche e l’incanto dei paesaggi declinati in video straordinariamente diversi tra loro, ma realizzati con lo stesso comune entusiasmo. La soddisfazione di un prodotto artistico di intrattenimento del tutto originale che approda su YouTube (https://www.youtube.com/user/sangiorgese): ricco di contenuti, leggero, mai banale.

E ancora un pensiero, un ricordo passato, un’emozione che torna e scivola via, condensati in pillole audio-visive. Corti che incrociano stati d’animo e rivelano curiosità, piccoli aneddoti, credenze popolari. Il racconto poetico di una vita semplice ma ricca di colpi di scena, di comicità quasi surreale e di sudore. Tanto. Così come il divertimento.

Inesauribile fucina di idee, la premiata ditta Elisa Gelosi e Daniele Simoni dà inoltre alla luce la neonata Officina Show, figlia primogenita di Officina Fotografica. Un’associazione culturale dove continuare a sperimentare nuovi progetti come “Behind the scenes”, una serie incentrata sulla nascita e l’evoluzione di uno spettacolo. Il tema principale, la scaletta, il copione, le prove, la preparazione, il dietro le quinte. E ancora le sensazioni, gli umori, l’attesa, gli imprevisti. Insomma, tutto il bello dello show minuto per minuto. Prima, durante e dopo.

Il loro desiderio è quello di far viaggiare lo spettatore con la mente, trasmettendo al pubblico l’emozione vibrante che trasuda dal palco. L’obiettivo è nobile: promuovere la cultura del teatro, avvicinando a questo luogo del cuore chi ancora non lo conosce o non c’è mai stato.

Tra la passione per l’arte e l’intrattenimento e la dura gavetta, alla squadra si aggiunge un terzo componente, Carlo Junior Berrettoni, ottimo assistente tecnico. Non ci resta che seguire Elisa Gelosi e i suoi due compagni di viaggio per restare aggiornati su tutte le novità e i prossimi eventi.

Segui Elisa Gelosi su:

https://www.facebook.com/elisagelosiattrice/

https://www.facebook.com/elisa.gelosi/

https://www.facebook.com/simoni77

http://www.danielesimoni.it/

L’articolo ELISA GELOSI, DECISAMENTE ESPLOSIVA proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro