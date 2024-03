Trovato il corpo di un uomo in un casolare abbandonato: indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa



Il cadavere di un uomo è stato trovato in un casolare abbandonato nei pressi della linea ferroviaria alla prima periferia di Maniago, in provincia di Pordenone. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non sono stati trovati elementi che permettessero l’immediata identificazione. Le indagini della Procura sono in corso.

Continua a leggere



Il cadavere di un uomo è stato trovato in un casolare abbandonato nei pressi della linea ferroviaria alla prima periferia di Maniago, in provincia di Pordenone. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non sono stati trovati elementi che permettessero l’immediata identificazione. Le indagini della Procura sono in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere