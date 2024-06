A Catania, le vibrazioni ibride e contemporanee della ODD Clique

Il collettivo/etichetta romano fa tappa ai Mercati Generali di Catania con il tour che sta portando in giro in tutta Italia. Protagonisti i live di COCA PUMA e RBSN, e i dj-set della dj londinese TASH LC con ONDA COLLETTIVO e HER NICE TOO.

Sabato 8 giugno ai Mercati Generali di Catania arriva il tour itinerante della ODD Clique. Il collettivo/label, di base a Roma, sin dagli inizi ha fatto da accentratore esplorando e coinvolgendo nelle proprie serate i protagonisti delle nuove scene contemporanee. A cavallo tra nu-jazz, soul, elettronica e clubbing.

Grazie al bando “Per Chi Crea” con il supporto della SIAE e del Ministero della Cultura, le vibrazioni ibride e contemporanee della ODD Clique si stanno propagando in tutta Italia. Showcase completi di live e dj set, che coinvolgono in ogni tappa artisti e dj diversi. Dopo le date a Torino, Milano e Roma, sabato 8 giugno tocca agli storici Mercati Generali di Catania.

In programma un doppio live di sogni a occhi aperti tra soul, elettronica e morbida psichedelia. In scena dal vivo, per la sua prima data in Sicilia, Coca Puma, alias di Costanza Puma, artista eclettica di formazione nu-jazz che sfugge a ogni definizione. Eterea e magnetica, usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo. Ad aprile 2024 ha pubblicato “Panorama Olivia” (Dischi Sotterranei/ODD Clique), il suo album d’esordio, che la sta rendendo uno dei nomi più chiacchierati nel panorama della musica indipendente italiana. Un disco che, tra elettronica, dream pop, ambient e post-rock, alterna produzioni eleganti dalle atmosfere oniriche e rarefatte a tracce più oscure e malinconiche.

A condividere il palco con lei ci sarà anche RBSN, songwriter e chitarrista nato e cresciuto a Roma, capace di maneggiare sapientemente la psichedelia, il soul e il jazz. Ha vissuto e studiato tra l’Europa e gli Stati Uniti, e il suo album d’esordio è stato pubblicato dalla leggendaria label americana Ropeadope Records. Negli ultimi mesi RBSN ha rilasciato, proprio per ODD, il suo nuovo singolo, realizzato insieme all’artista siciliano Marco Castello.

L’apertura della serata è affidata alle selezioni local di Onda Collettivo, mentre l’after-show vedrà protagonista assoluta una delle dj europee più eccitanti degli ultimi anni, Tash LC. Londinese con residenze radiofoniche su BBC, Worlwide FM ed NTS, ha una capacità camaleontica del mondo a cavallo tra clubbing e sonorità world. Chiusura fino all’alba con il dj-set di Her Nice Too, dj resident di ODD.

Biglietti disponibili al link https://dice.fm/event/eogopd-odd-clique-on-tour-mercati-generali-8th-jun-mercati-generali-catania-tickets?lng=it.

Contatti

linktr.ee/oddclique

www.instagram.com/odd.clique