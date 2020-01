Filippine, l’eruzione del vulcano Taal ha ucciso tutti gli animali e le piante vicino al cratere



Come rivela il National Disaster Risk Reduction and Management Council sono morti tutti gli animali e le piante nei dintorni del vulcano Taal, mentre sono state evacuate 18mila persone residenti nelle città vicine. Cresce il timore di una nuova violentissima eruzione; governo filippino in allerta.

