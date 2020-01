Iran, il Boeing è stato abbattuto da due missili a 30 secondi uno dall’altro. Primi arresti



L’aereo ucraino abbattuto nello spazio aereo iraniano l’8 gennaio scorso è stato colpito con due missili lanciati a 23 secondi di distanza, e non uno come era sembrato in un primo momento. È quanto emerge da un nuovo filmato ripreso da una telecamera di videosorveglianza e analizzato dal New York Times.

