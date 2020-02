I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Casarile, capriolo ucciso da un colpo di carabina dai bracconieri: “Lo hanno lasciato morire”



Un capriolo è stato ritrovato morto nelle campagne alla periferia di Milano tra i comuni di Casarile e Lacchiarella: la denuncia arriva dall’Associazione per il Parco Sud Milano Onlus che ha diffuso la foto dell’animale ormai senza vita. A ucciderlo un colpo esploso da una carabina arma non usata nella caccia in un periodo tra l’altro in cui la caccia è finita.

