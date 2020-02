I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cristiano Ronaldo non convocato per Juventus-Brescia



Maurizio Sarri ha escluso dall’elenco dei convocati per la partita tra Juventus e Brescia Cristiano Ronaldo. Nessun problema per il portoghese che ha concordato lo stop con il tecnico. Ronaldo non avrà così la possibilità di eguagliare il record di partite consecutivamente a segno di Batistuta e Quagliarella.

