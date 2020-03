I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, chiesa di Seriate trasformata in deposito di bare: intervengono i camion dell’esercito



I camion dell’esercito sono tornati per la quarta volta nella provincia di Bergamo per portare via decine di bare delle vittime del coronavirus cui i cimiteri e i forni crematori non riescono a provvedere. Il trasporto è partito dalla chiesa di Seriate, convertita in magazzino per circa 80 bare.

Continua a leggere



I camion dell’esercito sono tornati per la quarta volta nella provincia di Bergamo per portare via decine di bare delle vittime del coronavirus cui i cimiteri e i forni crematori non riescono a provvedere. Il trasporto è partito dalla chiesa di Seriate, convertita in magazzino per circa 80 bare.

Continua a leggere

Continua a leggere