Festa della Liberazione senza piazze, Mattarella: “25 aprile in casa, come allora possiamo farcela”



Per la prima volta la Festa della Liberazione si vivrà senza cortei e manifestazioni, con fiori e corone di alloro deposti in solitaria, in ossequio alle misure introdotte dal governo per contrastare la pandemia di coronavirus. Il capo dello Stato Mattarella: “25 aprile data fondatrice della nostra storia. Tutti sono chiamati a dare un contributo per ripartire. Chi è in prima linea a combattere il virus onora la Repubblica”.

