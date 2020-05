I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 16 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di sabato 16 maggio. 223.885 i contagi in Italia: nella giornata di ieri si sono registrati 242 morti e 4.917 guariti. Oltre 4,4 milioni i casi nel mondo. Si delineano le regole per le riaperture della nuova Fase 2 da lunedì 18 maggio.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di sabato 16 maggio. 223.885 i contagi in Italia: nella giornata di ieri si sono registrati 242 morti e 4.917 guariti. Oltre 4,4 milioni i casi nel mondo. Si delineano le regole per le riaperture della nuova Fase 2 da lunedì 18 maggio.

Continua a leggere

Continua a leggere