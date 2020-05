I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, consentite passeggiate coi figli e attività motoria all’aperto: i chiarimenti del Governo



Per la fase due, dal 4 maggio consentite passeggiate coi figli al parco e attività sportiva e motoria all’aperto anche in bicicletta. lo ha chiarito oggi il governo attraverso il sito web di Palazzo Chigi nella sezione della Faq. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

