Torino, doppio incidente in tangenziale: auto si ribalta, feriti e lunghe code



Due incidenti stradali questa mattina a Torino. Un motociclista si è scontrato con una Fiat 500 all’incrocio tra l’ingresso della tangenziale e la strada che porta verso Grugliasco. È ricoverato in gravi condizioni in ospedale. In direzione sud, poco prima dello svincolo dell’interporto, un automobilista ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato.

