Trovato morto il giornalista Stefano Carrer, scomparso sui monti del Comasco: aveva 59 anni



Giornalismo in lutto per la morte di Stefano Carrer, 59 anni ed esperto di Giappone del Sole 24 Ore. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato oggi sui monti del lago di Como, da dove era scomparso mercoledì scorso. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dai colleghi sui social, che lo ricordano come “il primo giornalista italiano ad arrivare a Fukushima”.

