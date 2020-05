I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Veneto, tamponi in “pool” per accelerare lo screening: fino a 10 test in una sola provetta



Presentato in Veneto un sistema per ottimizzare l’analisi dei tamponi. Luca Zaia: “Prendiamo 10 analisi singole, ne prendiamo un po’ e le mescoliamo tutte in una provetta unica e analizziamo la provetta. Se dà positività torniamo alle provette singole e le analizziamo una alla volta per trovare il positivo”.

