Roma, incendio sull’Aurelia. Sfiorato il campo nomadi

11/8/2020 – Un violento incendio è scoppiato poco dopo le 14 a ridosso del campo nomadi della Monachina in zona Aurelia. Le fiamme si sono rapidamente propagate interessando un deposito di pneumatici e bombole dove ancora nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Ad essere interessato dalle fiamme anche un vasto terreno incolto che ha richiesto l’intervento di canadair ed elicotteri. A coordinare e operazioni la polizia locale del XII gruppo Monterverde agli ordini del comandante ad interim Marco Giovagnorio. Sul posto anche i colleghi del XIII gruppo.

Quattro gli agenti che sono rimasti intossicati dal fumo mentre una quinta ha riportato una leggera ustione. Per tutti è stato disposto il trasferimento in ospedale.

In via precauzionale è stata chiusa per alcune ore la via Aurelia all’altezza del chilometro 12,500 e la rampa d’accesso dal GRA.