Viviana Parisi, il marito esclude ipotesi dell’omicidio-suicidio: “Non avrebbe mai ucciso Gioele”



Daniele Mondello, che da questa mattina è impegnato con familiari e volontari nelle ricerche del figlio nei boschi di Caronia (Messina), esclude l’ipotesi dell’omicidio-suicidio: “Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani”. La zia del piccolo: “Siamo qui per l’ennesima volta alla disperata ricerca di mio nipote. Tutte le ipotesi sono aperte, noi abbiamo fiducia nel lavoro dei magistrati”.

