Al via il Festival della Partecipazione 2020: “Disegniamo il futuro per il benessere di tutti”

Prenderà il via venerdì 16 ottobre a Bologna la quinta edizione del Festival della Partecipazione. In programma fino a domenica 18 ottobre, quest’anno tutti gli eventi, tra dibattiti, conferenze e momenti artistici sul tema de “La Partecipazione nella società del rischio”, saranno fruibili online e in diretta streaming: “E’ il momento di disegnare un futuro in cui conversione ecologica, sostenibilità, protezione dell’ambiente, istruzione di qualità per tutti, benessere e rispetto delle persone siano la normalità e non il sogno di pochi”.

