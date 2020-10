Angela cerca la sua mamma biologica: “Chissà se la vita ti ha dato quello che tu hai dato a me”



Angela De Luca è una giovane di origine friuliana che vive a Padova. A fine novembre compirà 25 anni e da quel momento, come previsto dalla legge, potrà fare richiesta al tribunale dei minorenni competente per provare a sapere il nome della donna che le ha dato la vita, preferendo però partorire in anonimato. “Prima vorrei darci una possibilità” spiega la ragazza in una lettera, affidata a Fanpage.it, nel tentativo di riuscire a mettersi in contatto con lei, senza rivolgersi al tribunale dal momento in cui le sarà possibile.

Continua a leggere



Angela De Luca è una giovane di origine friuliana che vive a Padova. A fine novembre compirà 25 anni e da quel momento, come previsto dalla legge, potrà fare richiesta al tribunale dei minorenni competente per provare a sapere il nome della donna che le ha dato la vita, preferendo però partorire in anonimato. “Prima vorrei darci una possibilità” spiega la ragazza in una lettera, affidata a Fanpage.it, nel tentativo di riuscire a mettersi in contatto con lei, senza rivolgersi al tribunale dal momento in cui le sarà possibile.

Continua a leggere

Continua a leggere