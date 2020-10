Arrestato perché vendeva un missile: di nuovo in manette per traffico d’armi Fabio Del Bergiolo



Fabio Del Bergiolo – trafficante d’armi ed ex candidato in Senato per Forza Nuova arrestato l’anno scorso perché stava cercando di vendere un missile aria-aria – è finito di nuovo in manette: era a capo di un’organizzazione che vendeva armi da guerra in paesi come Iraq, Georgia e Afghanistan.

