Bestie di Satana, Andrea Volpe è libero e sta per laurearsi: presto potrà insegnare



Andrea Volpe, uno dei killer delle Bestie di Satana, il gruppo satanista che negli anni ’90 ha seminato morte e terrore tra Milano e Varese, oggi è libero e sta per laurearsi in Scienze dell’Educazione. Ha scontato sedici dei vent’anni di pena e Vive in una villetta del Ferrarese. Presto, l’ex adepto della setta, potrà insegnare.

