Bollettino Coronavirus, oggi 21.994 contagi e 221 morti per Covid: i dati di martedì 27 ottobre



Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 21.994 contagi da Coronavirus, in aumento rispetto a ieri, che portano il totale a 564.778 dall’inizio dell’epidemia. Sono stati effettuati 174.398 tamponi. I morti registrati in un giorno sono 221 (37.700 in totale). La regione più colpita è la Lombardia con oltre 5mila casi nelle ultime 24 ore.

