Capua: “Nel 2021 avremo ancora a che fare con la pandemia. Ma troviamo il modo di essere felici”



Per la professoressa Ilaria Capua non stiamo ancora vedendo la luce in fondo al tunnel e l’emergenza sanitaria per il coronavirus non sta per finire: “Nel 2021 dovremo ancora aver a che fare con la pandemia ma non significa che dovremo stare tutti chiusi dentro casa. Dobbiamo usare questo momento per reinventarci un modo di vivere, essere produttivi e essere felici”.

