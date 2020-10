Coppie ancora divise dal Covid: “Siamo allo stremo, lasciateci ricongiungere”



Nonostante la riapertura di molti confini, sono ancora tantissime le coppie binazionali separate a causa della pandemia. Per esempio, per Paesi come Brasile e Colombia sono tuttora vigenti divieti e fortissime restrizioni per gli spostamenti. E proprio da alcune coppie divise da mesi fra Italia e Sud America arriva un nuovo appello affinchè non ci si dimentichi di loro.

