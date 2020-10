Coronavirus, Bertolaso: “Sistema sanitario ha autonomia di due mesi, mancano medici e infermieri”



Per l’ex numero della protezione civile nazionale a mancare nell’emergenza coronavirus non sono tanto le strutture sanitarie ma quanto i medici e gli infermieri necessari a gestirle, “un problema cronico da anni in tutta Italia” che con “l’assunzione in fretta e furia di medici e infermieri da dirottare verso le zone rosse del Nord” ha provocato “una fuga di personale sanitario che ha depauperato le altre Regioni, mettendo in seria difficoltà le strutture del centro-sud”.

