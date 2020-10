Coronavirus, cosa conterrà il nuovo dpcm, per i controlli anche l’esercito. Ultime notizie



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 4 ottobre. Continua a salire il numero di contagi giornalieri inItalia dove secondo l’ultimo bollettino sono stati 2.844 i casi accertati, mai così tanti da aprile. Per questo il governo pensa a introdurre nuove misure restrittive nel prossimo dpcm come le mascherine obbligatorie h24. Misure già imposte in alcune regioni come la Campania dove da giorni si registra l’incremento maggiore. Anche in Europa misure restrittive in molti Paesi come Spagna e Francia. In Usa Trump si è presentato in un video dall’ospedale assicurando di star meglio ma ancora non sarebbe fuori pericolo.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 4 ottobre. Continua a salire il numero di contagi giornalieri inItalia dove secondo l’ultimo bollettino sono stati 2.844 i casi accertati, mai così tanti da aprile. Per questo il governo pensa a introdurre nuove misure restrittive nel prossimo dpcm come le mascherine obbligatorie h24. Misure già imposte in alcune regioni come la Campania dove da giorni si registra l’incremento maggiore. Anche in Europa misure restrittive in molti Paesi come Spagna e Francia. In Usa Trump si è presentato in un video dall’ospedale assicurando di star meglio ma ancora non sarebbe fuori pericolo.

Continua a leggere

Continua a leggere