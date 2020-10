Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: scuole chiuse in Puglia, stretta in Francia e Germania



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, giovedì 29 ottobre. Record di contagi in Italia: nell’ultimo bollettino 24.991 casi Covid e 205 morti. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva. Lombardia regione più colpita con 7.558 contagi in 24 ore. Emiliano in Puglia chiude le scuole. Col decreto ristori da oltre 5 miliardi arriveranno i primi pagamenti dal 15 novembre. Conte: “In Italia scenario 3”. Nel mondo più di 44 milioni di contagi. Macron ha annunciato che la Francia torna in lockdown da venerdì, ma le scuole restano aperte. Stretta anche in Germania. In Spagna la regione di Madrid chiude i confini fino al 9 novembre.

