Coronavirus: nessuna regione a zero contagi, in arrivo dpcm con nuove restrizioni, ultime notizie



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 5 ottobre. In leggero calo il numero di contagi giornalieri in Italia dove secondo l’ultimo bollettino sono stati 2.578 i casi accertati e 18 i morti. La curva però è in crescita e per questo il governo pensa a introdurre nuove misure restrittive nel prossimo dpcm. Oggi il consiglio dei ministri discuterà il provvedimento che sarà illustrato martedì in Parlamento dal ministro Speranza. Sarà prolungato lo stato di emergenza ma probabilmente saranno introdotte altre misure di contenimento del contagio. Anche in Europa misure restrittive in molti Paesi come Spagna e Francia. In Usa Trump si è presentato in un video dall’ospedale assicurando di star meglio ma per i medici deve ancora sottoporsi alle cure necessarie.

