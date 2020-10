Coronavirus, oggi 5901 contagi, Conte: “Puntiamo a evitare lockdown generalizzato”, ultime notizie e bollettino



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 13 ottobre. Il Governo ha dato il via libera al nuovo dpcm con le ulteriori misure di contenimento del contagio come lo stop alle feste e agli sport di contatto amatoriali e la chiusura notturna dei locali. Le misure saranno in vigore per 30 giorni. Conte in diretta: “Non manderemo forze di polizia dentro le case”. Sale la curva dei contagi in Italia: 5.901 nuovi positivi con 41 morti in in 24 ore con Lombardia e Campania le regioni con il maggior incremento di casi. Anaao: “Se aumentano i casi, tenuta ospedali non oltre i due mesi”. Contagi anche al Giro d’Italia con 8 positivi al coronavirus. Serie A, positivo Cristiano Ronaldo. Galati Mamertino diventa zona rossa con ordinanza regionale in Sicilia. Secondo Gimbe In Italia pochi test in rapporto ai contagi. Anche nel mondo i casi continuano ad aumentare, in Europa allarme in Francia, nel Regno Unito oltre 17.000 contagi in un giorno. Lockdown parziale nei Paesi Bassi da domani: chiusi anche i Coffee Shop. Stop temporaneo al vaccino di Johnson & Johnson per reazione avversa in uno dei partecipanti ai test e dell’americana Ely Lilly.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 13 ottobre. Il Governo ha dato il via libera al nuovo dpcm con le ulteriori misure di contenimento del contagio come lo stop alle feste e agli sport di contatto amatoriali e la chiusura notturna dei locali. Le misure saranno in vigore per 30 giorni. Conte in diretta: “Non manderemo forze di polizia dentro le case”. Sale la curva dei contagi in Italia: 5.901 nuovi positivi con 41 morti in in 24 ore con Lombardia e Campania le regioni con il maggior incremento di casi. Anaao: “Se aumentano i casi, tenuta ospedali non oltre i due mesi”. Contagi anche al Giro d’Italia con 8 positivi al coronavirus. Serie A, positivo Cristiano Ronaldo. Galati Mamertino diventa zona rossa con ordinanza regionale in Sicilia. Secondo Gimbe In Italia pochi test in rapporto ai contagi. Anche nel mondo i casi continuano ad aumentare, in Europa allarme in Francia, nel Regno Unito oltre 17.000 contagi in un giorno. Lockdown parziale nei Paesi Bassi da domani: chiusi anche i Coffee Shop. Stop temporaneo al vaccino di Johnson & Johnson per reazione avversa in uno dei partecipanti ai test e dell’americana Ely Lilly.

Continua a leggere

Continua a leggere