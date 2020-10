Coronavirus, ultime notizie 30 ottobre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 30 ottobre. Record di contagi nel nostro paese: nell’ultimo bollettino 26.831 casi Covid e 216 morti. Sopra i 7mila la Lombardia, In Campania allarmante crescita di positivi: 3.103; duemila in Veneto e Toscana. Il commissario Arcuri: “Crescita del virus impetuosa, muoversi il meno possibile sennò il sistema sanitario non regge”. Cts: “Lockdown ipotesi realistica”. Galli a Fanpage.it: “Contagio oltre le previsioni, ognuno si assuma le sue responsabilità”. Azzolina a Emiliano: “Riaprire le scuole”. Col decreto ristori da oltre 5 miliardi arriveranno i primi pagamenti dal 15 novembre. Nel mondo più di 44 milioni di contagi. Gli Usa superano i nove milioni di casi. La Francia torna in lockdown ma le scuole restano aperte. Stretta anche in Germania, dove è record di contagi con oltre 16.000 casi in un giorno.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 30 ottobre. Record di contagi nel nostro paese: nell’ultimo bollettino 26.831 casi Covid e 216 morti. Sopra i 7mila la Lombardia, In Campania allarmante crescita di positivi: 3.103; duemila in Veneto e Toscana. Il commissario Arcuri: “Crescita del virus impetuosa, muoversi il meno possibile sennò il sistema sanitario non regge”. Cts: “Lockdown ipotesi realistica”. Galli a Fanpage.it: “Contagio oltre le previsioni, ognuno si assuma le sue responsabilità”. Azzolina a Emiliano: “Riaprire le scuole”. Col decreto ristori da oltre 5 miliardi arriveranno i primi pagamenti dal 15 novembre. Nel mondo più di 44 milioni di contagi. Gli Usa superano i nove milioni di casi. La Francia torna in lockdown ma le scuole restano aperte. Stretta anche in Germania, dove è record di contagi con oltre 16.000 casi in un giorno.

Continua a leggere

Continua a leggere