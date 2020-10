Coronavirus, ultime notizie: arriva nuovo Dpcm, in Italia più di 10.000 nuovi contagi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 17 ottobre. Ieri registrati in Italia 10.010 contagi (contro gli 8.804 del giorno prima). I decessi sono stati 55, il giorno prima erano stati 83. Dopo la Campania, nuova ordinanza anche in Lombardia. Nelle prossime ore arriva il nuovo Dpcm: si ragiona su smart working obbligatorio, stop a eventi, una nuova stretta allo sport, più didattica a distanza a scuola. Ipotesi locali chiusi dalle 22 o le 23. “Questa ondata non è meno pericolosa ma dobbiamo affrontarla con una strategia diversa, che non prevede più il lockdown”, dice il premier Conte. La seconda ondata del coronavirus in Europa è ormai tre volte più alta rispetto allo tsunami del primo picco. Misure restrittive in molti Paesi: in Belgio fermi caffè e ristoranti per un mese.

