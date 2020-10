Coronavirus, ultime notizie: Francia e Germania verso lockdown, Ema: “Vaccino non prima di gennaio-febbraio”



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo, i dati e le news di mercoledì 28 ottobre in diretta. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 21.994 contagi Covid in Italia e 221 morti in più rispetto al giorno precedente. Lombardia e Campania le regioni con più nuovi positivi. Per l’agenzia europea del farmaco il Vaccino covid arriverà solo l’anno prossimo. Via libera al dl Ristori per le imprese colpite dai provvedimenti di chiusura ma il Governo annuncia nuovo Dpcm con altre strette per evitare lockdown generalizzato. I tamponi rapidi si faranno dal medico di famiglia e costeranno 18 euro. Per gli esperti necessari lockdown locali come a Milano e Napoli. Sono quasi 44 milioni i contagi da coronavirus nel mondo. Francia e Germania pronte a un nuovo lockdown.

