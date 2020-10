Coronavirus, ultime notizie: oggi il nuovo Dpcm, verso la chiusura dei locali alle 18



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, domenica 25 ottobre. Stabile l’aumento dei contagi da Covid in Italia: nell’ultimo bollettino sono 19.644 i casi e 151 le vittime in un giorno. 4.956 i casi in Lombardia. Allarme dei medici: pronto soccorso presi d’assalto, situazione drammatica. Oggi il via libera al nuovo Dpcm, si discute sull’orario di chiusura alle 18 di ristoranti e bar. Tra le varie misure previste nella bozza anche lo stop a palestre, piscine, teatri e cinema. Da sciogliere il nodo degli spostamenti. La pandemia è a un momento critico anche nel resto d’Europa e nel mondo. Troppi i Paesi secondo l’Oms in cui si assiste a un aumento esponenziale dei contagi. La Germania ha superato la soglia dei 10mila morti per Covid-19 dall’inizio della pandemia. Record negli Usa con 80.000 contagi.

