Cosenza, incidente sul lavoro: operaio muore folgorato da scarica elettrica, grave il collega



A provocare l’incidente sul lavoro e la morte dell’uomo una potentissima scarica elettrica che si è sprigionata dai fili elettrici dell’alta tensione. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che gli operai stessero lavorando in un cantiere allestito in un terreno privato e si trovavano su un mezzo gru quando, per cause in corso di accertamento, il braccio meccanico avrebbe toccato inavvertitamente i fili dell’alta tensione.

