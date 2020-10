Covid, ora arriva la cravatta-mascherina: l’idea di alcune sartorie italiane



Alcune sartorie italiane hanno pensato a una cravatta che si trasforma all’occorrenza in mascherina (in tessuto, non medica). L’escamotage permette di non uscire mai senza dispositivi di protezione personale e favorisce anche l’acquisto di qualche cravatta in più. Il capo, però, costa come un accessorio di buona sartoria italiana: si parte da una base di circa 170 euro.

