Don Marino Genova è stato arrestato: abusò della tredicenne Giada Vitale



Condannato a quattro anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale e abusi a danno dell’ex parrocchiana all’epoca tredicenne, Giada Vitale, Don Marino Genova è stato arrestato in esecuzione della sentenza definitiva. La vittima: “Finalmente giustizia”. Per l’ex religioso si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.

