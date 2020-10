Enzo, morto in auto in attesa di entrare in ospedale ad Avezzano. La famiglia: “Vogliamo la verità”



Continua l’inchiesta sulle cause della morte di Enzo Di Felice, il 72enne di Luco dei Marsi, morto lo scorso 22 ottobre mentre era in fila nell’auto guidata dalla sorella per accedere al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. I figli chiedono verità su quanto successo al padre, mentre ieri si sono svolti i funerali della vittima.

Continua a leggere



Continua l’inchiesta sulle cause della morte di Enzo Di Felice, il 72enne di Luco dei Marsi, morto lo scorso 22 ottobre mentre era in fila nell’auto guidata dalla sorella per accedere al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. I figli chiedono verità su quanto successo al padre, mentre ieri si sono svolti i funerali della vittima.

Continua a leggere

Continua a leggere