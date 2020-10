Gli esperti bocciano il nuovo Dpcm, da Crisanti a Ricciardi: “Le misure non sono sufficienti”



Per molti esperti italiani il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e in vigore fino al 24 novembre per contrastare il Coronavirus contiene misure che non sono sufficienti. Per Andrea Crisanti sono a effetto temporaneo e non risolutive”, Massimo Galli si augura che “i provvedimenti del nuovo Dpcm bastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente”, mentre per Silvio Garattini “danno un colpo al cerchio e uno alla botte tra salute ed economia ma non arrivano al punto giusto”.

Continua a leggere



Per molti esperti italiani il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e in vigore fino al 24 novembre per contrastare il Coronavirus contiene misure che non sono sufficienti. Per Andrea Crisanti sono a effetto temporaneo e non risolutive”, Massimo Galli si augura che “i provvedimenti del nuovo Dpcm bastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente”, mentre per Silvio Garattini “danno un colpo al cerchio e uno alla botte tra salute ed economia ma non arrivano al punto giusto”.

Continua a leggere

Continua a leggere