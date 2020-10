I dati di oggi spiegati: perché la pandemia di Coronavirus in Italia è grave come a inizio marzo



L’indice di gravità elaborato da YouTrend ci dice che i dati sull’epidemia di Coronavirus di oggi, 22 ottobre, sono simili a quelli del 5 marzo, quattro giorni prima del lockdown. A preoccupare, soprattutto, è lo stress sul sistema sanitario, con i posti occupati in terapia intensiva che sono più che raddoppiati in dieci giorni. Se non aumentiamo la capacità di testare, sarà fuori controllo nel giro di due settimane.

