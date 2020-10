I decreti Salvini non sono stati aboliti. E la sua idea di immigrazione ha vinto ancora



Il Daspo urbano è ancora lì, i centri per il riconoscimento e il rimpatrio pure. Ed è lì, ancora, pure la Legge Bossi – Fini, architrave di un impianto culturale per cui lo straniero è ospite sgradito, e non risorsa e opportunità per un Paese vecchio e stanco. Ecco perché la modifica dei decreti Salvini è poco più di un pannicello caldo. Quando invece servirebbe un cambiamento radicale di tutto l’approccio all’immigrazione. Che parta dalla regolarizzazione degli irregolari, da una legge quadro sull’integrazione, e da nuove norme per ottenere la cittadinanza che superino il diritto di sangue.

