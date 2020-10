Il caso Marisela Escobedo, mamma coraggio: uccisa perché chiedeva giustizia per sua figlia



La figlia di Marisela Escobedo è stata uccisa a sedici anni in Messico e il suo assassino rilasciato nonostante una confessione, per mancanza di prove. Da allora la donna si è battuta perché l’omicida andasse in carcere, diventando un’attivista per i diritti umani. Un giorno, durante una protesta è stata avvicinata da uno sconosciuto, inseguita e uccisa. Si ritiene che l’ordine sia stato dato dall’assassino di sua figlia.

