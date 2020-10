Ilaria Capua: “Da valutare un lockdown solo per anziani”



La virologa Ilaria Capua ha dichiarato a Di Martedì che un lockdown generalizzato andrebbe evitato per gli effetti economici che avrebbe, mentre uno per i soli anziani e per i soggetti più vulnerabili potrebbe essere un’ipotesi “da vagliare”. Quanto al vaccino: “Non illudiamoci che sarà la soluzione definitiva”.

